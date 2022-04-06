Akşener uslanmıyor! Kürsüye yine skandal bir ismi çıkardı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü grup toplantısında kürsüye Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş'i çıkarttı. Akşener'e TGC'de halen üyeliği devam eden FETÖ'cülerin olduğu hatırlatıldı.

İYİ Parti lideri Akşener, her hafta partisinin grup toplantısında kürsüye bir kişiyi çıkartıyor.

Bu hafta Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş'i kürsüye çıkartan Akşener, Kalemini satmayan, fikir pazarlamacılığı yapmayan, bir basın mensubumuz, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri, Sibel Güneş bugün aramızda. Bakalım saray basını, bir basın mensubunu da sansürleyecek mi?" ifadelerini kullandı.

TGC'de FETÖ'cü isimlerin üyeliği devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya kanalı Zaman Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmenliği yapan Ekrem Dumanlı'nın, yazarlık yapan Mehmet Kamış'ın Today's Zaman'ın Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Bülent Keneş'in ve Cihan Haber Ajansı Genel Müdürlüğü yapmış Abdulhamit Bilici'nin TGC'de halen üyeliklerinin devam ettiği öğrenildi.