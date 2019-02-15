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Akşener: "Tencere her hükümeti sallar"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Rahmetli Demirel’in bir sözü var.

15 Şubat 2019 Cuma 12:55
Akşener: "Tencere her hükümeti sallar"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Rahmetli Demirel’in bir sözü var. ’Tencere her hükümeti sallar’ diye. Dolayısı ile bu yerel seçim iktidar değişikliğine sebep olacak bir seçim değil" dedi.


Akşener, Mersin’in Silifke ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret sonrasına balkondan vatandaşlara konuşan Akşener, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti’nin adayı Burhanettin Kocamaz’a ve İYİ Parti Silifke Belediye Başkan adayı Özer Özel’e, 31 Mart’taki yerel seçim için destek istedi.


“Bereketli geldin dediler. İnşallah bir daha buraya güneşle geleceğim" diyen Akşener, “Biz çok kısa sürede yola çıkan siyasi bir partiyiz. Sizlerle birlikte kurduk. Çok zorluklar çektik. Siz her biriniz tek tek cesur insanlarınsınız. Allah hepinizden razı olsun. Kurucu il ve ilçe başkanlarımızdan şu anki tüm başkanlarımıza kadar yaşamadığımız eziyet kalmadı. Edilmedik eziyet kalmadı. Ama başta gençler, sonra kadınlarımızın direnci ile hep beraber üstesinden geldik. Erkekler işinden oldu. Aşından oldu ama direndiniz. Bu bir Kuvay-i Milliye hareketine döndü. Ama mutfak yanıyor. Gençler işsiz. Son dönemde bir milyon genç işsizler kervanına katıldı. Bunun neticesinde işsiz sayısı 4 milyona çıktı. Anneler çocuklarının cebine sabah koyacağı harçlığı düşünüyor. Rahmetli Demirel’in bir sözü var. ’Tencere her hükümeti sallar’ diye. Dolayısı ile bu yerel seçim iktidar değişikliğine sebep olacak bir seçim değil. Sayın Cumhurbaşkanı 4 yıl daha koltuğunda oturup ülkeyi yönetmeye devam edecek. Dolayısı ile hiç kimsenin sandalyesi tehdit altında değil. Türkiye’nin bekası mekası diyerek bir tahterevalliyi ortaya koyup bir tarafına kendilerini, bir tarafına da şeytanlaştırılmış başka yapıyı koyup seçime götürüyorlar sizi" diye konuştu.


Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Şimdi yapacağınız iş hani anneler zamanında bir kulak çekerdi ya, işte o kulağı anne eli gibi kulağı çekip hafif kıvratmak, 31 Mart’tan sonra sizin ihtiyaçlarınıza bakmalarını sağlamaktadır. Siz ne yapacaksınız muhtar seçeceksiniz. Yani muhtarın kim olduğunun hangi görüşte olduğu Türkiye’nin bekası ile ne alakası var. Yani Mersin’de seçtiğiniz bir muhtar kardeşinizin Türkiye’nin bekasına olumlu ya da olumsuz ne etkisi olabilir. Ben alışkınım elektrik kesilmesine, bomba tehdidine, alışkınım çöp kamyonlarının miting alanlarını kapatmasına, arada böyle test oluyoruz. AK Parti’den, İYİ Parti’den MHP’den ya da Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçilen bir muhtarın Türkiye’nin bekasına hangi etkisinin olduğunu bana birilerinin anlatması gerekir. Ama tencere yangını, mutfak yangınını kapatmak üzere yapılan bir iş bu.”


Akşener, konuşmasını tamamladıktan sonra esnafı gezdi, partisinin seçim ofisini açtı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:55
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