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Akşener şikayetinden vazgeçti! Serbest bırakıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önündeki duvara 'Her an her şey olabilir' yazan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 19:26
Akşener şikayetinden vazgeçti! Serbest bırakıldı

Meral Akşener'in Üsküdar Beylerbeyi'nde oturduğu evinin karşısındaki duvara, "Her an herşey olabilir" şeklinde yazdığı gerekçesi ile gözaltına alınan Burak G.(23), emniyet işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Hakkında, "Tehdit" suçundan soruşturma yürütülen Burak G., savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Burak G'nin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Yazıyı yazanlar hakkında şikayetçi olduğu öğrenilen Meral Akşener'in soruşturma aşamasında şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi. Burak G. ile birlikte yazı yazdığı iddia edilen 14 yaşındaki şüpheli E.T. ise polis tarafından serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 19:26
  1. Meral Akşener
  2. tehdit

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