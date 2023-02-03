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Medya Akşener saçını başını yolacak! Babacan'dan şok ima
Medya

Akşener saçını başını yolacak! Babacan'dan şok ima

En başından beri “Seçilebilecek aday” diyen Meral Akşener'in, halen daha Kemal Kılıçdaroğlu'na vize vermediğini belirten Tamer Korkmaz, Akşener'in “Tek Cumhurbaşkanı Yardımcısı ben olmalıyım. Başbakan gibi bir Yardımcı!” pazarlığını açmak istediğini, ancak Ali Babacan'ın “Bir ara böyle bir fikir vardı, ama artık gündemde değil. O konu, kapatıldı” diyerek “Buradan Meral Abla’ya ekmek çıkmaz!” demeye getirdiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 18:44:00 -
Akşener saçını başını yolacak! Babacan'dan şok ima

En başından beri “Seçilebilecek aday” diyen Meral Akşener'in, halen daha Kemal Kılıçdaroğlu'na vize vermediğini belirten Tamer Korkmaz, Akşener'in “Tek Cumhurbaşkanı Yardımcısı ben olmalıyım. Başbakan gibi bir Yardımcı!” pazarlığını açmak istediğini, ancak Ali Babacan'ın “Bir ara böyle bir fikir vardı, ama artık gündemde değil. O konu, kapatıldı” diyerek “Buradan Meral Abla’ya ekmek çıkmaz!” demeye getirdiğini ifade etti.

Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bir süre önce “Cehennemin kapılarını açmaktan!” bahsetmişti.

Şimdiyse, Sayıştay’a “Yakarım sizi!” diye babalandı.

Eh, Türk Ordusu’na “Haddinizi bilin!” diye çıkışan da, ta kendisidir.

***

İktidarını o denli “garanti” görüyor ki:

Muhalefetin başındayken, diktatörlük antrenmanı yapıyor!

***

Cüneyt Arkın’ın “Hınç” adlı filmindeki repliğiyle seslendi:

“-Ben Kemal, geliyorum!”

***

İktidara olan hıncını dile getiren işbu meydan okuma…

13 Şubat’taki Altılı Masa buluşması öncesinde “Ortak Aday benim!” demek, aynı zamanda!

PÜF NOKTASI

En başından beri “Seçilebilecek aday” diyen Meral Hanım, halen daha Kemal Bey’e vize vermiş değil!

***

Bu rezervinden vazgeçebilmesi…

Ancak, Kılıçdaroğlu’ndan istediği tavizleri koparabilmesiyle mümkün olabilir!

“Tek Cumhurbaşkanı Yardımcısı ben olmalıyım. Başbakan gibi bir Yardımcı!” pazarlığının açılmasından bahsediyoruz.

İP’UÇLARI

Ali Babacan, Halk TV’de “Bir ara böyle bir fikir vardı, ama artık gündemde değil. O konu, kapatıldı” dedi.

Yani? “Buradan Meral Abla’ya ekmek çıkmaz!” demeye getirdi!

***

Birkaç gün evvelinde “Birinci parti olacağız. Hak etmediğim bir Başbakanlık istemiyorum!” çıkışını yaptı, Akşener…

Oyun planına dair ipuçları var, burada!

***

Masada, öncelikle İmamoğlu kartını oynayacak…

Ne ki, bu talebini Bay Kemal’in kabul etmesi imkânsız!

***

Buna mukabil…

Meral Akşener “Tek Yardımcılık” dâhil istediklerini alamazsa…

Bay Geliyorum’un, Masa’dan “Ortak Aday” çıkması mümkün olmayacak! (...)"

 

 

 

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