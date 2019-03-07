0553 313 94 23

Akşener oto kurtarıcının üstünde, boş meydana konuştu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Denizli'de yaptığı bir mitingte boş meydana seslendi. Ayrıca Akşener, konuşmasını bir oto kurtarıcının üstünde yaptı.

07 Mart 2019 Perşembe 15:36
Akşener oto kurtarıcının üstünde, boş meydana konuştu!

Denizli'nin Buldan ilçesinde esnafla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Belediye Başkanı Mustafa Gülbay el dokuması şal ve çiçek verdi.

Alanyazı Meydanı'nda, oto kurtarıcının üzerinde boş meydana hitap eden Akşener, bunun bir yerel seçim olduğunu belirterek, bütün partilerin adaylarına başarı diledi.

Seçimden sonra herkesin birbirinin yüzüne bakacağını dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"Elbette ben adayımın kazanmasını isterim, onun için oy istemeye geldim. Ama bu yarış, seçmenin işine yarayacak bir yarış olmak zorunda. Sormalısınız 'belediye başkanı seçildiğinizde Buldan'a ne yapacaksınız?', diğer başkana da sormalısınız 'dün ne yaptın, bugün ne yapacaksınız?', aynı şekilde diğer adaylara da sormalısınız. Hangi cevaplar sizi mutmain ediyorsa, ikna ediyorsa elbette ona oy vereceksiniz. 31 Mart akşamı çıkan sonuç, sizi birbirinize karşı utandıracak, birbirinizin karşısına dikecek bir sonuç haline dönmesin. O tepedeki siyasetçilere bakmayın."

Seçimler nedeniyle kimsenin birbiriyle kötü olmaması gerektiğini belirten ve kimsenin komşusunun yüzüne bakamayacak hale gelmemesini isteyen Akşener, "Topu topu belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar seçeceksiniz. Dolayısıyla anayı kıza, babayı oğula, kardeşi kardeşe düşman etmeye yönelik o dilden uzak durun. Ama şunu söyleyeyim, o kulağı çekin. Kadınlara söylüyorum, o anne terliğini atın. Niye atın? Çünkü o kulağın çekilmesi lazım. Bu seçimi fırsat olarak görün." ifadesini kullandı.

Akşener, vatandaşlardan Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar ve Buldan Belediye Başkan Adayı Temel Başbuğ'a destek istedi.

Meydan boş kaldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ortak miting yaptığında dahi meydanı zor dolduran Akşener, Buldan'daki mitingte boş meydana konuştu. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:36
  1. Denizli
  2. Meral Akşener
  3. boş meydan
  4. miting

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
    1. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    2. Çakıl’ın gözleri Başakşehir’de açıldı
    3. Kurtulmuş: Siz terör çevrelerine..
    4. Vodafone ve The Walt Dısney Company,..
    5. AK Partili vekiller adaylara destek..
    6. Kandil tarihleri dini günler ve..
    7. 17 yaşındaki lise öğrencisinden 6..
    8. DAKA Olağan Yönetim Kurulu toplandı
    9. Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
    10. Alan, şoför esnafının dertlerini..
    11. Akdeniz Belediyesi’nin kadın..
    12. Ali Küçükaydın’ın acı günü
    13. 2014'te öldürülen kadının cesedinin..
    14. Öğrenciler NASA ile buluştu
    15. TÜGVA'nın Bursa ilçe temsilcilikleri..
    16. Peygamberimizin Regaib Kandili duası
    17. Antalya'da devrilen ambulansın..
    18. İngiliz Bakan Burt'ın Lübnan'daki..
    19. Zihniyet değişikliğinde medya çok..
    20. BTP Adayı Özkar, MÜSİAD Kilis Şubesini..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar