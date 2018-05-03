Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...

Seçimlere girebilmesi ve hazineden para yardımı alabilmesi için uğruna türlü oyunlar oynanan İP'in Genel Başkanı Meral Akşener, İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesine konuştu.

"Seçim anketleri Erdoğan'ın ilk turda rahat bir seçim galibiyeti alabileceğini söylüyor. Ancak anketlerde seçimin ikinci tura kalması ve Erdoğan'ın karşısındaki rakibin Akşener olması halinde başa baş bir yarış yaşanabileceğini de gösteriyor" ifadelerini kullanan gazeteye konuşan Akşener, 24 Haziran seçimlerini "Ülke tarihinin en önemli seçimi" olarak niteledi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Türkiye'de hukuku ve demokrasiyi yeniden inşa edeceğini anlatan Akşener, laiklik ile ilgili düşüncelerini de şöyle anlattı:

"Ben ibadet eden bir Müslümanım. Hacca da gittim ancak bizi yöneten aklın yasalara dayanması gerekir. Devletin laik olması, yasaların insanlar için ve zaman içerisinde insanların farklılaşan ihtiyaçlarına göre değiştirilmesini sağlar."