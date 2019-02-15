0553 313 94 23

Akşener: "Muhalefet halkın avukatıdır"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Muhalefet halkın avukatıdır, milletin avukatıdır" dedi.

15 Şubat 2019 Cuma 15:41
Akşener: "Muhalefet halkın avukatıdır"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Muhalefet halkın avukatıdır, milletin avukatıdır" dedi.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin programı kapsamında Erdemli ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Yağmur altında kendisini bekleyen partililere hitap eden Akşener, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti’nin adayı Burhanettin Kocamaz ile İYİ Parti Erdemli Belediye Başkan adayı Serdar Arslan’a 31 Mart’taki yerel seçim için destek istedi.


Gerçekleştirdikleri ziyaretlerle esnafın ve vatandaşın dertlerini dinlediklerini belirten Akşener, "Vatandaşlarımızla dertleşiyoruz. Çünkü sizlerle dertleştiğimiz zaman meclis kürsüsünden, sizin dertlerini paylaşıyoruz. Çünkü bizim gözümüzde muhalefet halkın avukatıdır, milletin avukatıdır. Dertlerinizden bir tanesini söyleyeyim çiftçinin ve esnafın içinde bulunduğu şartlar. Girdilerin pahalılığı, mazotun pahalılığı, elektriğin pahalılığı, gübrenin pahalılığı. Sizin bana söyleyip, benimde kamuoyu ile paylaştığım dertler bir sorun olarak iktidarın karşısında" dedi.



"Devlet adamı" sözünü "devlet insanı" olarak düzeltti


Vatandaşın dertleriyle dertlenen belediye başkanı istediklerini dile getiren Akşener, "Sizden ricam, tecrübeli bir politikacı olarak sizden ricam. Tecrübeli bir devlet adamı olarak. Özür dilerim. Devlet insanı olarak, görüyor musunuz adamlar her tarafı sardı. Devlet insanı olarak size söylüyorum, birinci önceliğiniz size en iyi hizmeti yapan olacak. Çiftçinin, esnafın, öğrencinin, yaşlının, gencin, kadınların derdiyle dertlenen bir belediye başkanı seçeceksiniz" diye konuştu.


Akşener, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti’nin adayı Burhanettin Kocamaz ile İYİ Parti Erdemli Belediye Başkan adayı Serdar Arslan için partililerden destek istedi. Akşener, Erdemli programını esnaf gezisi ile tamamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir Balkan Göçmenleri’nden Kazım Kurt’a tam destek
    1. Eskişehir Balkan Göçmenleri’nden Kazım..
    2. Yol çalışmasında kaya mezarı bulundu
    3. AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan..
    4. Başkan Ataç ev ziyaretlerini sürdürüyor
    5. Şanlıurfa yarışında büyük ikramiye..
    6. Belediye Meclisi jet hızıyla çalıştı,..
    7. Başkan Ataç emlakçılar ile görüştü
    8. Marmaris’te 26 yaşındaki genç evinde..
    9. Malatyaspor’da Aboubakar Kamara şoku
    10. İş yerine yapılan aramada ruhsatsız..
    11. Yalçın Topçu: seçim öncesi uyardı: 31..
    12. "HDP terör örgütlerinden kendini..
    13. Vali Baruş’tan MÜSİAD’a ziyaret
    14. Kırklareli'nde kar yağışı
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin..
    16. "Sınırımızın ötesindeki YPG, PKK..
    17. Ormana terk edilen köpeklere belediye..
    18. Bu müzede tarih ve kültürle birlikte..
    19. Çakır’dan ‘tanzim satış yeri’..
    20. Lice’de kar yağışı hayatı olumsuz..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler