Akşener masaya davet etmişti! Bomba çıkış geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya dahil etmek istediği Hüseyin Baş'ın genel başkanı olduğu Bağımsız Türkiye Partisi'nin yayın organı Yeni Mesaj gazetesinde Kemal Kılıçdaroğlu’na çok sert ifadelerle yüklenildi.

Yeni Mesaj yazarı Akın Aydın, “Masanın altında kalan Akşener değil Kılıçdaroğlu’dur” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Yaşadığımız siyasi depremin adı budur. Kemal Bey de, 'soframızı genişleteceğiz' cümlesiyle bu gerçeği teyit etti.

Düşünün! Altı partiden oluşan bir masa kuracaksın. Masanın büyümesine, genişlemesine engel olacaksın. Onlarca kez toplanacaksın.

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Her toplantıdan sonra 'halkın istediği, her kesimi kucaklayan bir aday belirleyeceğiz' diyeceksin.

Sonra dört parti başkanını çağırıp, bakan-vekil paylaşımını yapıp, başkan adayı da benim deyip, son toplantıda da İYİ Parti'ye bunu onaylatmak isteyeceksin. Sonra kalkıp 'biz tek adam rejimine karşıyız' diyeceksin.

Hadi oradan, derler. "Ben, sizin noteriniz değilim" derler. Meral Akşener de bunu dedi ve yapılması gerekeni yaptı.

(…)

Manşetlere, yazılanlara bakıyorum, "Meral Akşener, milletin iradesine set olmuş. Erdoğan'ın beş yıl daha önünü açmış" mantığında topyekûn bir hücuma geçmiş vaziyetteler.

(…) Bugün geldiğimiz noktanın sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu sebep, masanın dağılması sonuçtur.

Çünkü CHP yönetimi ve Kemal Bey, milletimiz fay hatlarını, hassas noktalarını, kaygan zeminlerini görmezden gelmiş, 6'lı Masa'nın temelinin sağlamlaştırılmasına, masanın güçlendirilmesine karşı çıkmıştır.

Şimdi o masa çöktü. Enkaz altında kalan Meral Akşener değil Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimidir.

(…)

Meral Akşener, Cuma günü yaptığı açıklamada hep merak edilen 6'lı Masa toplantılarını deşifre etti.

"En sonda söyleyeceklerimizi başta söyleyim; İYİ Parti bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ile sıtma arasında tercihe zorlanmıştır" dedi.

Demek ki, Kemal Bey'in adalet yürüyüşü yalanmış.

"Biz dayatmalara direnerek geldik, biz kirli pazarlıklara direnerek geldik" dedi.

Demek ki, Kemal Bey'in demokrasi iddiası da yalanmış ve koltuk için pazarlıklar yapılmış. (…)"