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Akşener - Kılıçdaroğlu görüşmesinin ayrıntıları belli oldu

İYİ Parti ve CHP arasında dün gerçekleşen görüşmenin detayları belli olmaya başladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 22:10
Akşener - Kılıçdaroğlu görüşmesinin ayrıntıları belli oldu

Yerel seçimle ilgili hazırlıklar hız kazanmaya başladı. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu dün İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Bir buçuk saat süren görüşmede neler konuşulduğu ve büyük şehirlerde ortak aday çıkacak mı sorusu merak kazandı.  En merak edilen konu ise Ankara'da kimin aday olacağı.

Canova'nın edindiği son kulis bilgisine göre iki partide Mansur Yavaş'a açıklamalarından dolayı tepkili. Mansur Yavaş, Ankara'nın rozetsiz yönetilmesini gerektiğini söylemişti. Yine kulis bilgisine göre CHP ve İYİ Parti Ankara'da kendi adaylarını çıkarmak istiyor. 

Öte yandan iki parti 13 - 14 büyükşehir için ortak anket çalışması yürütecek.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 22:10
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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