Akşener-Kılıçdaroğlu gerginliği Davutoğlu'na soruldu! 'Değerlendirmeyi 5 Ocak'ta yapacağız'
5 Ocak'ta ev sahipliğini yapacağı 6'lı masa toplantısından önce ortaklarını ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ilk durağı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Yeniakit.com.tr
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti..
Görüşme öncesinde gazeteciler Davutoğlu'na, "CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilimden rahatsız mısınız?" diye sordu.
Ahmet Davutoğlu soruya, "Değerlendirmeyi 5 Ocak günü hep beraber yapacağız" diye cevap verdi.
Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında basına kapalı olarak yapılan görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.