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Siyaset Akşener-Kılıçdaroğlu gerginliği Davutoğlu'na soruldu! 'Değerlendirmeyi 5 Ocak'ta yapacağız'
Siyaset

Akşener-Kılıçdaroğlu gerginliği Davutoğlu'na soruldu! 'Değerlendirmeyi 5 Ocak'ta yapacağız'

5 Ocak'ta ev sahipliğini yapacağı 6'lı masa toplantısından önce ortaklarını ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ilk durağı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 16:55:00 - 2023-01-02 17:12:20
Akşener-Kılıçdaroğlu gerginliği Davutoğlu'na soruldu! 'Değerlendirmeyi 5 Ocak'ta yapacağız'

 Yeniakit.com.tr 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti..

Görüşme öncesinde gazeteciler Davutoğlu'na, "CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilimden rahatsız mısınız?" diye sordu.

Ahmet Davutoğlu soruya, "Değerlendirmeyi 5 Ocak günü hep beraber yapacağız" diye cevap verdi.

Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında basına kapalı olarak yapılan görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

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