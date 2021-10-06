Akşener kendi kendisini yerin dibine soktu! Bomba itiraf geldi

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Kendisini Cumhurbaşkanı adayı olmayı göze alamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhur İttifakı’na aday bulmaya kalkıştı.

Akşener, "Erdoğan yerine, Cumhur İttifakı’nın kendine acilen, çok daha güçlü bir aday bulması gerekiyor" görüşünü savundu.

Neden aday olmadığı belli oldu

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener “Son üç buçuk yılda, Türkiye’yi hızla fakirleştiren Sayın Erdoğan yerine, Cumhur İttifakı’nın kendine acilen, çok daha güçlü bir aday bulması gerekiyor.O nedenle, bir zahmet, gidin, Cumhur İttifakı adayını tartışın. Sayın Erdoğan yerine, kim aday olursa, daha fazla oy alır, gidin bunu konuşun. Sayın Erdoğan yerine, kim aday olursa, Millet İttifakı ile arayı kapatabilir, gidin bunu tartışın” ifadelerini kullandı.

Akşener’in aday olmadığı Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacak isimlerin ‘güçlü’ olması gerektiğini savunması, kendisinin neden aday olmadığını ortaya çıkarmış oldu.