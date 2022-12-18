Akşener-İmamoğlu yakınlaşmasına ilişkin HDP'den ilk yorum!

Yeniakit.com.tr

6'lı masanın gizli ortağı HDP'den, Akşener-İmamoğlu yakınlaşmasına ilişkin ilk açıklama geldi.

Günlerce sessizliğe bürünen HDP adına ilk açıklamayı Tayip Temel yaptı.

"Ne murad ettiği konusu tartışmalı"

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Temel, İmamoğlu'na göz kırpıp, haksızlık edebiyatı yaparken, Meral Akşener'den rahatsızlığını şyle ifade etti:

Biz bu konuyla ilgili Meral Akşener’in siyasi görüşü ve düşüncesiyle ilgilenmiyoruz. İmamoğlu hakkındaki karar daha önce bizim partimiz üzerinde uygulandı, şimdi başka kesimlere doğru genişletiliyor. Bu nedenle Akşener’in İstanbul’daki mitinge katılması bizi rahatsız etmez, sahiplenme herkesin alması gereken bir tutumdur.

Fakat Akşener’in bundan ne murad ettiği konusu tartışmalı. Burada neyin hedeflendiği, bu sahiplenme görüntüsüyle ne mesaj verildiği kamuoyunun takdirine bırakılmalıdır.