Akşener HDP sözünü böyle yedi! Ağıralioğlu'na gönderme mi?

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıklamasından sonra zehir zemberek ifadeler kullandı.

Ağıralioğlu, "Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde, devletin örselenmesine razı değilim. İYİ Parti'nin emekleri ziyan edildi. İktidar olmadan bu kadar kuralsızlığı tehlikeli gördük. Kemal Bey'in adaylığında mutabakatın ihlal edilmesine itiraz ediyorum. Ben adaylık sürecinden bütün usulsüzlükleri reddediyorum." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Ağıralioğlu'nun konuşmasından bir süre sonra, Grup toplantısındaki sözlerinin bir kısmını Twitter hesabından paylaştı.

HDP'nin kararına ilişkin tek kelime etmeyip, Ağıralioğlu konuşana kadar sessiz kalan Meral Akşener, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

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Akşener, paylaşımında, "Her vatandaşımızı, bir büyük memleket sofrasına oturtma hayalimizden vazgeçmedik; Asla da vazgeçmeyeceğiz. İcazetini nereden aldıkları belli olmayanların karşısında; Çanakkale’de kanlarımız üzerine ettiğimiz o kardeşlik yeminini bozan biz olmayacağız!" dedi.

Akşener'in üstü kapalı mesajı, Ağıralioğlu'na gönderme olarak yorumlandı.