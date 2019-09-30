Akşenerhastanede 'viral enfeksiyon' tedavisi görüyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in viral enfeksiyon nedeniyle tedavi görüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu edileceği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Akşener, dün rahatsızlanarak özel bir hastaneye gitti. "Viral enfeksiyon" teşhisiyle tedavisi devam eden Akşener'in rahatsızlığının büyük ölçüde giderildiği ve bugün taburcu edileceği belirtildi.

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