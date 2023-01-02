Akşener FETÖ'nün gazetesi Zaman'a şikayet ettiği "hırsızlarla" kol kola!
6'lı masanın ittifak üyelerinden 28 Şubat darbesinin İçişleri Bakanı Meral Akşener, 2005 yılında FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesine verdiği röportajda, "hırsız" dedikleri ile kol kola girdi.
Yeniakit.com.tr
28 Şubat darbe döneminin en çok tartışılan isimlerinden birisi dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener, bir zamanlar "hırsız" diye şikayet ettikleri ile kol kola girdi.
2005 yılında FETÖ'nün gazetesi Zaman'a konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, darbenin ekonomik zararını gündeme getirerek, "Milletin 60 milyon doları çalındı" demişti.
İP'li Akşener, 28 Şubat darbesinin hep siyasi yönünün konuşulduğunu söyleyip, ekonomik zararını kimsenin konuşmadığını belirterek, "28 Şubat sürecinde ekonomi ağır yara aldı. Bu süreçte milletten 60 milyar dolar çalındı." tespitini paylaşmıştı.
Aynı Akşener bugün, 2005'te "hırsız" dediği darbecilerle kol kola girip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a savaş açarak siyasi iki yüzlülüğünü ortaya koydu.