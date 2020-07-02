Akşener Erdoğan'ın bu fotoğrafını kullanarak imajını yerle bir etti!

yeniakit.com.tr Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyanın denetlenmesini istediklerini belirtmiş ve YouTube ile Netflix'in de kontrol edimesini istediklerini söylemişti.

Muhalif kesim Erdoğan'ın sözlerinin sadece bir kısmını alarak sosyal medyanın tümden kapatılacağı algısı oluşturmaya çalıştı. Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Netflix dizileri üzerinden gençlere oynayan bir mesaj paylaştı.

Akşener, Netflix'in Dark isimli dizisini izlediğini belirterek Erdoğan'a, "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın @RTErdogan." diye yazdı.

Erdoğan da cevaben, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Akşener ise Erdoğan'ın bu sözünü etiketliyerek, "Emin misin Sayın @RTErdogan?" mesajını paylaştı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diriliş Ertuğrul dizisinin setinde çekilen fotoğrafını kullandı.

Erdoğan'ın bu fotoğrafını kullanan Akşener, Cumhurbaşkanının da dizi izlediğini ima etti. Bununla birlikte Akşener'in anlamadığı konu, Erdoğan'ın izlediği dizilerin içeriği ile kendisinin izlediği dizilerin içeriği arasındaki fark idi.

Erdoğan, merhum Yücel Çakmaklı tarafından kurulan Milli Sinema akımının devamı niteliğindeki Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi dünya Müslümanlarının yakından takip ettiği dizileri izlerken, Akşener ve avanesi Türk İslam kültürüne tamamen muhalif içerikler üreten Netflix dizilerinin müptelası olmuş durumda.

Akşener'in, Milli Sinema akımını temsil eden Diriliş Ertuğrul ile medeniyetimize tamamen muhalif dizileriyle ön plana çıkan Netflix'i bir tutması Ülkücü kimliğini yerle bir etti.

Bununla birlikte Akşener'in, daha önce Emre Kınay ile yaptığı konuşması ortaya çıkmış ve Milliyetçiliğinin sadece şekilcilikten ibaret olduğu anlaşılmıştı.