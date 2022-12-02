Akşener Engin Altay'ın 'kulağını çekin' çağrısına karşılık verdi! Söyleyemediklerini söylettirdiği Ağıralioğlu'nu böyle ortada bıraktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'kulak çekme' tartışmasına giren İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ve CHP'li Engin Altay'a tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Akşener, ittifak ortakları CHP ile yaşadıkları 'kulak çekme' gerilimine ilişkin açıklamada bulundu.

Akşener şu ifadeleri kullandı:

Bizim partimizin hiçbir üyesi bir televizyona çıkarken beni arayıp, bırakın izin almayı, söyleyeceğiniz bir şey var mı sormaz. Her birimiz başka alanlardan geldik. Bulunduğumuz siyasi partilerde nereye kafana göre çıkacaksın, sizin yaptığınız televizyona çıkma teklifini dahi sormak mecburiyetindeydik.

"İYİ Parti'nin görüşleri olarak serdedilemez"

Bu travmatik nedenlerden dolayı bizim partimizin özelliği, insanların partinin genel çerçevesinin dışına çıkmadan kendi fikirlerini söyleyebilme özgürlüğü. Yavuz Bey kendi fikrini söylemekte özgürdür. Bugüne kadar onu hep yaptı. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili değil. Her konuda, beni de eleştirir televizyonda sayın Ağırailoğlu. Kendi fikridir, bu fikirler İYİ Parti'nin görüşleri olarak serdedilemez.

"Kılıçdaroğlu'nun kulağını çekmesi istenmez"

Engin Altay'ın da konuşmasını yanlış buldum. Yavuz Bey'i tanıyorum. Keşke yapmasaydı diyorum. Paylaşmıyorum. Bu kadar önceden bunların konuşulmasını doğru bulmuyorum. O fikirlerini ben söyletmedim, o fikirlerini söylemiş olmasının benim açımdan kendi fikri olmasında bir sakıncası yok. CHP'de de fikir serdeden çok kişi var. Bizde de konuşulur. Ama sayın Kılıçdaroğlu'nun kulağını çekmesi istenmez. O yüzden Engin Bey'in yaptığı yanlış. Biz bir siyasi partiyiz, geçmişteki uygulamaları beğenmediğimiz için siyasi parti kurduk.

Ne olmuştu?

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını açıkça dile getirmiş, "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?" sorusuna, "Endişemiz var, evet." yanıtını vermişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nu sert sözlerle hedef almıştı. Altay, "Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." diyerek Akşener'e, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz." çağrısını yapmıştı.