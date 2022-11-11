Akşener bunu yapmaya hazırlanıyor! Yok artık daha neler canım

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçimini alamayacağını gören Meral Akşener'in, parlamento şekillenirken kazanmanın peşinde olduğunu belirten Melih Altınok, "Akşener, bu süreçte CHP'nin yerini alarak ana muhalefet lideri olmak istiyor" dedi. Akşener'in, tüm çabalarına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleşmesine engel olamazsa da çıkıp açıkça "Yokuz" demesi ve masayı dağıtmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Fiilen cumhurbaşkanlığı adaylık kampanyasına başlayan Kemal Kılıçdaroğlu yurtdışı seyahatleriyle iddiasını sürdürüyor.

Masanın en yüksek oya sahip genel başkanının adaylık ısrarı normal. Yerel seçimlerde yakalanan başarı kendisine ait. İyi Parti'nin Meclis'e sokulması projesini de o gerçekleştirdi. Ve son olarak 6'lı masaya önayak olup muhalefeti bir araya getirdi.

Zaten bu saatten sonra ilerlemekten başka şansı da yok.

Bu yolda azıcık yavaşlasa, duraksasa hem parti içinde pusuda bekleyen belediye başkanlarının hem de masadakilerin sandalyesinin ayağını kaydıracağının farkında.

"Altılı masanın en aktif neferi" olduğunu söyleyen İmamoğlu'nun medyadaki nüfuz mücadelesinin ve ekibinin belediyecilik sınırlarını aşan faaliyetlerini izliyor. Mansur Yavaş'ın "herkesin adayı olabilme" potansiyelini göz ardı etmiyor.

Bu isimler ya da kendisi dışında herhangi birinin yarışa girmesi halinde sonucu ne olursa olsun partideki pozisyonunu sonsuza kadar yitireceğini biliyor...

İşi çok zor.

Üstelik Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'nun başarabileceğine inanmıyor. Ancak karşı çıkıp masayı dağıtan durumuna düşmek istemiyor. Bu yüzden de olası alternatifleri tahrik edip cesaretlendirmeye çalışıyor.

Bir İmamoğlu'nun kulağına fısıldıyor, bir Mansur Yavaş'ın.

Son olarak da İyi Parti'nin 81 il başkanının, Akşener'i cumhurbaşkanı adayı olarak resmen teklif edecekleri söyleniyor. Tabii ki genel başkanlarının bilgisi olmadan!

Bu gelişmenin önümüzdeki günlerde Akşener'in, Kemal Bey'e "Benim de üzerimde partimin baskısı var. Fedakârlık yapmalıyız. Sen de aday olma ben de" demesinin yolunu açacağı aşikâr.

Akşener'in inadının ikinci ve daha baskın sebebi ise "gerçekçi hedefine" kilitlenmesi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçimini alamayacağını gören Akşener, parlamento şekillenirken kazanmanın peşinde. Ve mümkünse bu süreçte CHP'nin yerini alarak ana muhalefet lideri olmak istiyor. Zaten şimdiden CHP'nin tabanını oymaya başladığının, "oy potansiyelinin" farkında. Sandıkta CHP oylarıyla milletvekili sayısını artırmanın, küçücük partilerin bile pay talep ettiği 6'lı masadaki hayali pazarlıktan daha rasyonel bir hedef olduğunu düşünüyor.

Akşener'in tüm çabalarına rağmen Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleşmesine engel olamazsa da çıkıp açıkça "Yokuz" demesi ve masayı dağıtması kaçınılmaz.

Yarın, belki yarından da yakın... Olacak olan bu."