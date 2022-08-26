Akşener, "Anıtkabir'de niye iman tazeledik dedin?" sorusuna böyle cevap verdi: Çok kafam attı

İP lideri Meral Akşener, bugün İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi. Akşener, esnaf ziyaretinin ardından Sazlıbosna köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Kanal İstanbul sebebi ile derdi olan bir köyde olduklarını belirten Akşener, "Bana İYİ Parti Genel Başkanı olarak düşen bir görev var. Sizlerin söylediklerinin peşinden yürümek ve sizin isteklerinizin yerine getirilmesini sağlamak. Vatandaşın istemediği bir işin yapılmasının doğru olmadığına inananlardanız. Siyasetçinin görevi vatandaşın sesi olmaktır, vatandaşın derdine çare üretmektir" diye konuştu.

"Dil sürçmesi" dedi

Bir kişinin "Sizin Anıtkabir ziyaretinizde dilinizin sürçtüğünü düşünüyorum. 'İman tazelemeye geldik' diye bir videonuz vardı. Sizden bunu duymak istiyorum" demesi üzerine konuşan Akşener, "İnşallah diğer herkesin de bu dil sürçmelerini görürsünüz, ben de çok mutlu olurum" dedi.

"Çok kafam attı"

"İman Allah'la tazelenir" diyen Akşener, "Ben Rumeli göçmeniyim. Biz Atatürk'ü çok severiz. Atatürk'ün anasına sövüldü bu ülkede. Atatürk'ün anasına 'Genelevde çalışıyor' dendi bu ülkede. Bir Allah'ın kulu 'Bu bir dil sürçmesi midir, bir hakaret midir, bir iftira mıdır?' demedi. Sonra aynı şerefsizi sarayda ağırladılar biliyor musun? Çok kafam attı o işlere" diye konuştu.