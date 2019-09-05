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Akşehir’de kıyı kenar çizgisi sorunu istişare edildi

Konya’nın Akşehir İlçesinde Akşehir Gölü kenarında uzun yıllardır devam eden kıyı kenar çizgisi meselesi ile ilgili olarak geniş katılımlı bir istişare toplantısı yapıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 17:39
Akşehir’de kıyı kenar çizgisi sorunu istişare edildi

Konya’nın Akşehir İlçesinde Akşehir Gölü kenarında uzun yıllardır devam eden kıyı kenar çizgisi meselesi ile ilgili olarak geniş katılımlı bir istişare toplantısı yapıldı.


Akşehir Şehit Nebi Arslan Öğretmenevi’nde yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “Bölgemiz ve sulak alan olarak Afyonkarahisar hududunu da kapsayan çerçeve içinde kıyı kenar ve doğal sit alanı nedeniyle oluşan kararlarla birlikte yöremizde yaşanan sorunlar ve sorunların 20 yıl içerisinde halledilen, halledilemeyen ve hala sorun oluşturacak kısımlarını tespit etmek için bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Çevre Bakanımız iki kere şehrimize geldi. Bizim, Belediye Başkanımız girişimleri ve muhtarlarımızın sıkıntılarını görerek tarafları bizzat Akşehir’e göndererek yerinde bir büyük toplantı yaparak ne yapabiliriz önce onu tespit edelim denmişti ve bugün burada bunun için toplandık” şeklinde konuştu.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, yapılan toplantının hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Uzun zamandır süregelen, ciddi anlamdaki çalışmalarla rahatlatılan ama henüz tam sonuçlanmayan bu kıyı kenar çizgisi sit ve sulak alan sınırından kaynaklanan sorunların çözümü anlamında bu toplantımızın katkı sağlamasını ümit ediyorum” dedi.


Başkan Akkaya konuşmasına kıyı kenar çizgisi sorunu ve bu konuda yapılagelenler ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.


Toplantı daha sonra toplantıya katılan genel müdür, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının konu ile ilgili yaptığı açıklamalarla devam etti. Kıyı kenar çizgisi sit alanı ile ilgili sorun yaşayan mahalle muhtarları ve buradaki sorun yaşayan vatandaşları temsilen katılanların sorunlarını anlatmasıyla devam eden toplantı sonunda tekrar bir konuşma yapan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem “Bu konulara ve sorunlara inşallah buradan açıklık getirmek adına fikirleri alacağız. Sizlerden sonra da Ankara’da yapılacak toplantılarla, Bakanımız huzurunda yapacağımız çalışmalarla yönetmelikte, mevzuatta ne yapılabilirse yapacağız. Kanun teklifi verilmesi gerekirse bizler o konularda gerekli adımları da atacağız” dedi.


Toplantıya, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Vali Yardımcısı Saim Parlak, Tapu Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Yunak Kaymakamı - Akşehir Kaymakam Vekili Mehmet Erdem Akbulut, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Afyonkarahisar Sultandağı İlçe Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, kamu kurumlarının genel müdür, müdür ve genel müdür yardımcıları ile daire başkanları, muhtarlar ile vatandaş temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:39
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