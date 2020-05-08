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Aktüel

Akşehir’de berber ve kuaför salonları dezenfekte ediliyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü tedbir ve önleyici eylem çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:20:21 -
Akşehir’de berber ve kuaför salonları dezenfekte ediliyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü tedbir ve önleyici eylem çalışmalarını sürdürüyor.


Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ederken 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü faaliyete başlayacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında da dezenfekte çalışmaları başlattı.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, “Sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için ortak kullanım alanlarımızdan olan ve korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda şehir merkezi ile dış mahallelerimizde bulunan 155 adet işyerinde dezenfekte çalışmaları başlattık. Ayrıca yine tüm kuaför, berber ve güzellik salonlarına koruyucu siperlikli maske dağıtımı da yapıyoruz. Vatandaşlarımızın gönüllerini ferahlatmak ve onlara güven içinde bir ortam sunmak için Akşehir Belediyesi olarak var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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