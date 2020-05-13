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Aktüel

Akşehir çocuk cıvıltılarıyla doldu

Konya’nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 40 gün sonra sokağa çıkan 14 yaş ve altındaki çocuklar sokaklarda parklarda özgürlüğün tadını çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:36:50 -
Akşehir çocuk cıvıltılarıyla doldu

Konya’nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 40 gün sonra sokağa çıkan 14 yaş ve altındaki çocuklar sokaklarda parklarda özgürlüğün tadını çıkardı.


Korona virüs salgını önlemleri kapsamında uzun süredir evde kalan 14 yaş ve altındaki çocuklar saat 11:00’ de sokağa çıktı. Uzun zaman sonra ilk kez evlerinden çıkan çocuklar, velileri ile birlikte dolaşarak güneşli havanın tadını çıkardı. Çocuklar anneleri ve babaları ile alışveriş yapıp, dondurma yiyip parklarda oynayıp, meydanlarda bisikletlerine bindi. Maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uyarak sokağa çıkan çocuklar saat 15.00’e kadar süren izinlerinde gönüllerince eğlenerek renkli görüntüler oluşturdu.

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