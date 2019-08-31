Aksay’dan geçmiş olsun ziyareti

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Milli Görüş camiasının önemli simalarından ve yazarımız Hasan Aksay, Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kadim dostların görüşmesi Akit Medya Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Sıhhî rahatsızlığından dolayı bir süre tedavi gören ve yeniden sağlığına kavuşan Mustafa Karahasanoğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulunan eski Milli Selamet Partisi Milletvekili ve Milli Gazete’nin kurucusu Hasan Aksay, Karahasanoğlu’na şifa dileklerini iletti.

46 yıllık kadim dostluk

Hasan Aksay ile 1973 yılından bu yana 46 yıllık dost olduklarını, her zor dönemi birlikte iman aşkıyla omuzladıklarını vurgulayan Mustafa Karahasanoğlu, “Hasan Ağabey” olarak hitap ettiği Aksay’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sundu.