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Gündem

Aksaray'dan yürek yakan haber!

Aksaray'da babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki Mabina Nesimi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 13:01:00 -
Aksaray'dan yürek yakan haber!

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, babasının kullandığı traktörün altında kalan Afganistan uyruklu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Baba Muhammed Nebi Nesimi, ilçe sınırlarındaki İkizce Yaylası'nda traktörüyle geri manevra yaptığı sırada, çocuğu Mabina Nesimi'ye çarptı.

Traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk, ailesi ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Eskil Devlet Hastanesine kaldırılan Mabina, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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