  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"AK Parti tarımı bitirdi" diyorlardı... Kuyruğa bakın!

Yerli motor ile rekor irtifa! Gelişmeyi Bayraktar duyurdu: TB3 düşman çatlattı!

Türk akademisyenlere 'Gazze' çağrısı!

Polonya’nın F-35 savaş uçağı çıkışı, çok konuşulacak! İlişkin detaylar

Türkiye'den Suudi Arabistan'a direkt uçuşlar o tarihte başlayacak! Türkiye'nin beklenmedik hamlesi

1 Mayıs provokasyonuna tepki! 'Bunlara Kenan Evren lazım'

Görüşmenin detayları belli oldu! Özel'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler

Ünlü dev şirket satılıyor! Satış kararı için basın açıklaması: ABD merkezli şirketle anlaşma tamamlandı

Erdoğan ile görüşen Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi

İsrailli bakandan Erdoğan'a 'ticaret' kararı sonrası hadsiz sözler!
Gündem Aksaray'da yağ fabrikası alev alev yanıyor
Gündem

Aksaray'da yağ fabrikası alev alev yanıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-03 09:29:00 -
Aksaray'da yağ fabrikası alev alev yanıyor

Aksaray'da organize sanayi bölgesindeki bir yağ fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Organize sanayi bölgesindeki bir yağ fabrikasında saat 07.30 sıralarından belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla tüm fabrikayı sardı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlama sesleri de duyulurken, bölgedeki ilçe ve illerden da itfaiye ekipleri istendi. Ekiplerin alevleri söndürmek için çalışması sürüyor.

AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer kimdir?
AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer kimdir?

Biyografi

AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer kimdir?


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aksaray'da polisler bayram denetiminde
Aksaray'da polisler bayram denetiminde

Yerel

Aksaray'da polisler bayram denetiminde

Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, 1 tutuklama
Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, 1 tutuklama

Yerel

Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, 1 tutuklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23