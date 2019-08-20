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Aksaray’da tarım arazilerini dolu ve sel vurdu

Aksaray’da 1 saat etkili olan dolu ve sağanak yağış tarım arazilerini vurdu.

20 Ağustos 2019 Salı 20:07
Aksaray’da tarım arazilerini dolu ve sel vurdu

Aksaray’da 1 saat etkili olan dolu ve sağanak yağış tarım arazilerini vurdu.


Aksaray’da sağanak yağış ve ardından başlayan dolu yağışı 1 saat içerisinde tarım arazilerinde zarara sebep oldu. Tarım arazileri adeta göle dönüşürken, ekili mahsuller telef oldu. Özellikle Çimeli, Topakkaya, Baymış, Yeşilova, Yeşiltepe arazilerinde ekili ayçiçeği, mısır tarlaları ile bağ ve bahçelerde büyük zarar oluştu. Sağanak ve dolunun vurduğu tarım arazilerinde yüzde 100’lük bir zarar oluşurken, çiftçiler kara kara düşünmeye başladı.


Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak da zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, çiftçilerin ciddi sıkıntıya girdiğini belirterek, “Yarım saat içerisinde ciddi şekilde dolu yağdı. Buradaki çerezlik ayçiçeği olsun, tanelik mısır olsun, silajlık mısır olsun tarlalarda hiçbir şey kalmadı. Bu bölgedeki üreticilerimiz şu anda ciddi şekilde sıkıntı içerisinde. Yetkililerimizin, hükümetimizin bu bölgedeki üreticilerimize destek olmasını, borçlu üreticilerimize yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.


Ekili tarım arazisi tamamen yok olan çiftçi İshak Şahin ise, “Yarım saat önce yağan dolu mahsullerimizi mahvetti. Mahsule güvendik ama borçlarımız var. Devletimizden yardım bekliyoruz. Borlarımızın ertelenmesini, gereken yardımların yapılmasını istiyoruz. Şu an tüm köylümüz perişan ve borçlu durumda. Hep bu mahsullere güvenmiştik” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 20:07
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