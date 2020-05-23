Aksaray’da sınırlandırma kapsamında kara yolları denetim altında

Sokağa çıkma sınırlandırmasının ardından Aksaray’da tüm kara yolları polis, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından denetim altına alındı.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 81 ilde uygulanan sokağa çıkma sınırlandırmasının ilk gününde Aksaray’da polis, jandarma ve sağlık ekipleri kara yollarındaki güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı. Aksaray-Konya, Ankara, Adana ve Nevşehir Karayollarında görev alan polis, jandarma ve sağlık ekipleri trafiğin olmamasına rağmen güvenlik önlemlerini sürdürüyor. İzin ve görev kapsamında trafikte bulunan araçlar polis ve sağlık ekiplerince kontrolden geçiriliyor.