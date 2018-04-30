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Aksaray'da servis kazası! 10 öğrenci yaralandı

Aksaray'da ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 10 öğrenci yaralandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 18:27
Aksaray'da servis kazası! 10 öğrenci yaralandı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Kılıçaslan İlkokulu'nda okuyan öğrencileri taşıyan İlhan Demirbilek (55) yönetimindeki  68 S 0534 plakalı öğrenci servisi, Yusuf Arı'nın (45) kullandığı 68 BA 244 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada serviste bulunan 10 öğrenci yaralandı. Hafif yaralanan öğrenciler olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 18:27
  1. Aksaray
  2. İlhan Demirbilek

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