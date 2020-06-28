  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aksaray'da polis, markette kimliğini unutan öğrenci için seferber oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-28 12:45:37 -
Aksaray'da polis, markette kimliğini unutan öğrenci için seferber oldu

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girecek öğrenci, kimliğini markette unutunca polis ekipleri seferber oldu.

Taşpazar Mahallesi'nde oturan Asım Akyayla, sınava gireceği Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine gitti.

Sınava gireceği anda kimliğinin yanında olmadığını ve en son girdiği markete unuttuğunu hatırlayan Akyayla, polis ekiplerinden yardım istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ekipler Amirliğinde görevli komiser yardımcısı Ahmet Ali Ekici, markete giderek öğrencinin kimliğini aldı. Ekici, daha sonra kimliği, sınav öncesi öğrenci Akyayla'ya ulaştırdı.

Akkaya, polis ekiplerine teşekkür ederek, sınavına girdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı