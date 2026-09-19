Aksaray’da O Okul Tamamen Değişti: Görenler Özel Okul Sanıyor!

Aksaray Hasandağı Ortaokulu Müdürü Salih Çayır, göreve başladığı ilk günden itibaren okul bina ve tesislerindeki eksikliklere yönelik kapsamlı yenileme çalışmaları yürüttü. Müdahale gerektiren alanlarda yapılan fiziki ve idari düzenlemelerle okul, özel okul standartlarına kavuşturuldu.

Eksik Alanlara Yerinde Dokunuş

Gerçekleştirilen dönüştürücü projelerin ardından Hasandağı Ortaokulu, Aksaray’ın en prestijli ve başarılı eğitim kurumları arasında yerini aldı. Süreçle ilgili değerlendirmede bulunan Okul Aile Birliği Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Emre Ağaçdelen, okul yönetimine desteklerini iletti.

“Okulumuzu Özel Okul Hüviyetine Kavuşturdu”

Yapılan açıklamaya göre Okul Aile Birliği Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Emre Ağaçdelen, “Müdürümüz Salih Çayır, görevine başladığı ilk günden bu yana okulla ilgili eksik ve müdahale gerektiren tüm alanlara yerinde dokunuşlar yaparak okulumuzu bir özel okul hüviyetine kavuşturdu. Aksarayımızın en güzel ve başarılı okullarından biri haline gelen okulumuza kattığı tüm değerler için özellikle kendisine ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederim.” ifadelerini kullandığını bildirdi.

Çalışmalar Aralıksız Sürecek

Okul bünyesinde gerçekleştirilen fiziki iyileştirme ve eğitim niteliğini artırma çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceği bildirildi.