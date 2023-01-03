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Yerel Aksaray’da minibüs şoförüne silahlı saldırı: 1 ölü
Yerel

Aksaray’da minibüs şoförüne silahlı saldırı: 1 ölü

Aksaray’da servis minibüsü şoförlüğü yapan bir kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurularak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 23:58:00 -
Aksaray’da minibüs şoförüne silahlı saldırı: 1 ölü

Aksaray’da servis minibüsü şoförlüğü yapan bir kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Hacıibrahimuşağı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy yakınlarında öğrenci servis minibüsü yanında bir şahsın hareketsiz yattığını gören yoldan geçen sürücüler durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edilirken olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yerde yatan şahsa yaptığı müdahalede şahsın silahla vurulma sonucu öldüğünü belirledi.

Soruşturma devam ediyor

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken silahla öldürülen şahsın Kenan Özcan (28) olduğunu tespit etti. Şahsın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak için Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların peşine düştü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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