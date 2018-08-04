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Aksaray'da minibüs ile motosiklet çarpıştı! Feci ölüm...

Minibüs ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:33
Aksaray'da minibüs ile motosiklet çarpıştı! Feci ölüm...

Kaza, saat 11.30 sıralarında Büyük Kergi Mahallesi 1741 Sokak'ta meydana geldi. Osman Babur (29) yönetimindeki  68 AY 280 plakalı minibüs, kavşakta Ogün Ömer Karsanlı (23) yönetimindeki 68 BJ 781 plakalı motosikletle çarpıştıktan sonra park halindeki otomobile çarparak durdu. Kazada, başında kask olmayan motosiklet sürücüsü Ogün Ömer Karsanlı olay yerinde yaşamını yitirdi, arkasında oturan Abdulsamet Sarılar (22) ise ağır yaralandı.

Yaralı Sarılar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Osman Babur ise gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:33
  1. Aksaray
  2. Kars
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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