0553 313 94 23

Aksaray’da minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da minibüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:09
Aksaray’da minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da minibüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.


Kaza, Gülağaç ilçesi Camili Ören Köyü arasında yapımı devam eden yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem A. idaresindeki 68 HV 815 plakalı minibüs ile M.A. yönetimindeki 33 DJZ 22 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Minibüs sürücüsü yaralanırken kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kabinde sıkışan minibüs sürücüsü AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin menşeli telefonlara ilgi artışı
    1. Çin menşeli telefonlara ilgi artışı
    2. Kuzey Ege’de dönüş yolunda çile çekmek..
    3. Serbest bırakılan İran tankeri Grace..
    4. "İsimsiz yetkili"yi konuşturan..
    5. Filipinler’de turistlere yılan masajı
    6. Marmara Depremi sonrası 730 bin bina..
    7. Kanser hastası miniklere hastanede..
    8. OYAK, British Steel’i satın alıyor, ön..
    9. Mezitli Belediyesi Su Parkı, bayramda..
    10. Dubai’den Antalyalı işadamlarına..
    11. Gram altın 270 lira seviyelerinde
    12. Çamura saplan inek itfaiye ekipleri..
    13. Polis mühürledi, kumarbazlar vazgeçmedi
    14. Fransız ’Örümcek Adam’ bu kez Hong..
    15. Bakan Akar ve kuvvet komutanları..
    16. Sivas'ta çoban arazide ölü bulundu
    17. Beşiktaş sezonu Sivas'ta açacak
    18. BM: İdlib’de 500 kişi öldü
    19. Kırklareli’de sürek avı
    20. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve..
    21. "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    22. Borsa güne yükselişle başladı
    23. Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi..
    24. Aydın ASKİ’den İkizdere Barajı..
    25. Aşkale’de “Sılada 3 gün” etkinliği
    26. Ayakkabı kutularından tabanca çıktı
    27. Sivas’ta trafik kazası: 2 ölü
    28. Palandöken: “Kermes ticaret için değil..
    29. (Özel) Nişanlı çifte teşhir ürün şoku
    30. TÜSEB ödülleri için başvurular başladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler