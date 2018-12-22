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Aksaray'da korkutan yangın! Bina boşaltıldı

Aksaray'da 6 katlı bir binanın bodrum katındaki elektrik trafosunda yangın çıktı. Meydana gelen yangında, binadamahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 23:04
Aksaray'da korkutan yangın! Bina boşaltıldı

Aksaray'da yangın çıkan 6 katlı apartmanda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

Büyük Bölcek Mahallesi 2443. Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın bodrum katındaki elektrik trafosunda yangın çıktı.

Duman nedeniyle binada mahsur kalanlar, balkon ve pencerelere çıkarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekibi gönderildi.

3 kişi hastaneye kaldırıldı

Binada mahsur kalan 6 kişi, itfaiye merdiveniyle balkonlardan alınarak kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 3 kişi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, bodrum katta bulunan elektrik trafosu ile binalara giden elektrik kabloları kullanılamaz hale geldi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 23:04
  1. Aksaray Devlet Hastanesi
  2. Aksaray
  3. yangın

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