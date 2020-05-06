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Aktüel

Aksaray’da kamyonet ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray’da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 13:48:40 -
Aksaray’da kamyonet ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray’da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray - Konya Karayolu 45. kilometresi Sultanhanı ilçesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine giden Hüseyin S. idaresindeki 42 S 7037 plakalı tır, tali yoldan anayola çıkan Nevzat O. yönetimindeki 34 ZUK 75 plakalı kamyonetle çarpıştı. Tır sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesi ile kazanın yaşandığı iddia edilirken kazada 2 sürücü de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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