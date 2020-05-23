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Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 01:15:40 -
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Şeref Kasal idaresindeki 68 HY 507 plakalı otomobil ile Mehmet Varol (50) kontrolündeki 70 FE 783 plakalı otomobil Aksaray-Nevşehir kara yolu Saratlı Beldesi Kavşağında çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Kasal, olay yerinde hayatını kaybederken Rukiye Kasal (40), Kevser Kasal (8) ve sürücü Varol yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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