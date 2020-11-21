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Aktüel Aksaray'da benzin dökülen sobanın patlaması sonucu çıkan yangında 5 kişi yaralandı
Aktüel

Aksaray'da benzin dökülen sobanın patlaması sonucu çıkan yangında 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 16:27:01 -
Aksaray'da benzin dökülen sobanın patlaması sonucu çıkan yangında 5 kişi yaralandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da benzin dökülen sobanın patlamasıyla çıkan yangında 5 kişi yaralandı.

Ereğli Kapı Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın son katında oturan Mehmet Ali Kılıç (39) sobayı tutuşturmak için benzin döktü. Bu sırada sobanın patlaması üzerine evde yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında Mehmet Ali Kılıç ile evde bulunan eşi Filiz (41) çocukları Muhammet (7) ve Esma Kılıç (15) ile Gümüş Yıldız (13) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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