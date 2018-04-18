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Aksaray'da bacanakların kavgası kanlı bitti!

Aksaray'da hastane önünde iki bacanağın ve yakınlarının  karıştığı üç kavgada 5 kişi yaralandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:00
Aksaray'da bacanakların kavgası kanlı bitti!

Mehmet B. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bacanağı Adem T. arasında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil  Servisi önünde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda yüzünden yaralanan Mehmet B. hastanede tedavi altına alındı.

Tedavisi tamamlanan Mehmet B, daha sonra bacanağı Adem T'yi bıçakla  yaraladı.

Olayı haber alarak hastane önüne gelen iki tarafın yakınları da birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla  yaralanan Bayram T, Kemal E. ve Kenan E. de aynı hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Adem T'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Mehmet B. gözaltına alındı.

Öte yandan, hastaneye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Olayda  kullanılan silahlardan çıkan bir kurşun ise o sırada boş olan hastanenin gözlem  odasının camına isabet etti.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 09:00
  1. Aksaray
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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