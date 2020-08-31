  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aksaray'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Aksaray'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 09:43:38 -
Aksaray'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da arazi meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeşilova beldesindeki bir düğünde karşılaşan ve aralarında arazi meselesi nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı.

Taraflar, düğüne gelenler tarafından ayrıldı. Düğünden sonra Gökhan (23) ve kardeşi Ramazan K. (26), kavga ettikleri Eray (20) ve İsmail (26) Kargın kardeşlerin evine gitti.

Burada tekrar başlayan kavgada, Eray ve İsmail Kargın aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Eray Kargın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheliler Gökhan ve Ramazan K, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP’den çok sert MasterChef tepkisi: Ne karşılığında yapıldı?
Medya

MHP’den çok sert MasterChef tepkisi: Ne karşılığında yapıldı?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan 'MasterChef' yarışmasının jüri üy..
Rus basınından ortalığı karıştıracak iddia! İran füze sistemini hangi ülkeye karşı kurduğunu açıkladılar
Dünya

Rus basınından ortalığı karıştıracak iddia! İran füze sistemini hangi ülkeye karşı kurduğunu açıkladılar

Rus basınından İran hava savunma sisteminin Suriye-Lübnan sınırı yakınlarında konuşlandırıldığına dair iddia geldi. Yapılan yayında sistemin..
İnternetin neden yavaşladığı açıklandı
Teknoloji

İnternetin neden yavaşladığı açıklandı

Dün saat 13.00'ten itibaren internet ağında çok sayıda bağlantı problemi yaşanmasının nedeninin uluslararası bir ağ probleminden kaynaklandı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı