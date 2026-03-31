SON DAKİKA
Aksaray'da apartmanda yangın paniği!

Aksaray’da 5 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında apartman ve daireler dumana boğuldu.

Aksaray’da 5 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında apartman ve daireler dumana boğuldu. İtfaiye ve polis ekipleri apartmanı tahliye ederken, dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, 01.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Mehmet Çerinkaya Apartmanı’nın bodrum katında çıktı. Bodrum katta bulunan çöpler bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev aldı. Bunun üzerine önce apartman sonra daireler duman altında kaldı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yoğun duman nedeniyle apartmanı tahliye etti. Duman’dan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.
İtfaiye ve polis yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

