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Yerel Aksaray'da ağzı emzikli torununa ateş ettiren dede gözaltına alındı
Yerel

Aksaray'da ağzı emzikli torununa ateş ettiren dede gözaltına alındı

Aksaray'da bir düğünde 2 yaşındaki ağzı emzikli torununun eline silah verip ateş ettiren dede, gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 18:09:00 -

Aksaray’da köy düğününde ağzında emzikli 2 yaşındaki torununu kucağına alan dede, torununun eline tutuşturduğu silahı ateşledi. Torununa silahla ateş ettirdiği görüntüleri sosyal medyada, “Şimdiden alışıyor koçum” sözleriyle paylaşan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emzikli torununa ateş ettirdi

Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. (48) ailesiyle birlikte merkeze bağlı Göksügüzel köyünde akrabalarının düğün törenine katıldı. Köydeki müstakil evin bahçesinde gerçekleştirilen düğün töreninde torunu 2 yaşındaki E.D.'yi kucağına alan dede Ahmet K., kurusıkı tabancayı ağzında emzikli torununun eline tutuşturdu. Dede Ahmet K., ne olduğunu bilmeyen torununun eline tutuşturduğu kurusıkı silahı 2 kez ateşledi.

Silah çocuğun başına çarptı

Ateş sırasında geri tepen silahın başına çarptığı küçük çocuk, kafasını kaşırken, dedi Ahmet K. de bu durumu gülerek karşıladı. Tabancasını ateşlemeye devam eden Ahmet K.'nin bu görüntüleri bir yakını tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Çekilen görüntüleri alan dedi Ahmet K., “Şimdiden alışıyor koçum” sözleriyle sosyal medyada paylaştı. Herkesi şaşkına çeviren görüntüler üzerine Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri harekete geçerek dedenin peşine düştü.

Dede gözaltına alındı

Yapılan araştırmalar neticesinde merkeze bağlı Göksügüzel köyünde ikamet ettiği belirlenen dede Ahmet K. jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirilen Ahmet K. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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