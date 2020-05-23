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Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 ağır yaralı

Aksaray’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi de ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 02:41:30 -
Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 ağır yaralı

Aksaray’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi de ağır yaralandı.


Kaza, Aksaray - Nevşehir karayolu Saratlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet V. (50) idaresindeki 70 FE 783 plakalı otomobil kavşaktan ana yola çıkış yapan Şeref Kasal (42) yönetimindeki 68 HY 507 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu sürücü Şeref Kasal olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Rukiye K. (40) ve Kevser K. (8) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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