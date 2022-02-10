Aksaray’da etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Öğrenciler ise 11 Şubat Cuma günü için Valilikten bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor.

Aksaray yarın okullar tatil mi Valilik açıklaması 11 Şubat

Aksaray’da yoğun kar yağışı sebebiyle 10 Şubat Perşembe günü Gülağaç, Güzelyurt ve Eskil’de yüz yüze eğitime ara verildi.

Aksaray’da 11 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.