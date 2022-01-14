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Gündem Aksaray Üniversitesi'ndeki sahte doçentlik belgesi için karar verildi
Gündem

Aksaray Üniversitesi'ndeki sahte doçentlik belgesi için karar verildi

Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 14:10:00 -
Aksaray Üniversitesi'ndeki sahte doçentlik belgesi için karar verildi

Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin Sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin'in tahliyesine karar verildi.

Mastır ve doktora belgeleri de sahteymiş

Zulâl Atalay Laçin’in mastır ve doktora belgelerinin de sahte olduğu ortaya çıktı.

Laçin ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. “Irak’taki Duhok Üniversitesi’nde derslere girdim, Lübnan’daki Fransız üniversitesinde hocalık yaptım” dedi. Kendisini savunmak için ODTÜ adına yazılmış “Bu doçentlik belgesi tarafımızdan hazırlanmıştır” şeklindeki bir yazıyı da savcılığa sundu. Ancak belgenin de sahte olduğu belirlendi.

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