Aksaray Ortaköy Belediyesi mühendis alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Aksaray Ortaköy Belediye Başkanlığı, KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak şartıyla mühendis alımı yapacağını duyurdu. Aksaray Ortaköy Belediyesi tarafından yayınlanan ilana başvuru yapmak isteyen adayların, Jeodezi, Fotogrametri veya Harita Mühendisliği fakültelerinden mezun olmaları gerekiyor. İşte merak edilen haberin detayları…



Aksaray Ortaköy Belediyesi mühendis alımı ne zaman?



Aksaray Ortaköy Belediyesi mühendis alımına başvuru yapmak isteyen adayların,06.04.2021 tarihinden 08.04.2021 gününe kadar (mesai saatleri arasında) müracaat yapmaları gerekiyor.

Aksaray Ortaköy Belediyesi mühendis alımına başvuru yapmak isteyen adaylar, aşağıda sayılan başvuru belgelerini şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda [email protected] e-mail adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

Aksaray Ortaköy Belediyesi mühendis alımı başvuru şartları nelerdir?

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir

1.Türk vatandaşı olmak,

2.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

6. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,