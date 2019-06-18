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Aksaray-Konya kara yolunda minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Aksaray-Konya kara yolunun 9. kilometresinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

18 Haziran 2019 Salı 13:21
Aksaray-Konya kara yolunda minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Aksaray'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Şah Fırtına (40) yönetimindeki 12 AAD 243 plakalı minibüs, Aksaray-Konya kara yolunun 9. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü Fırtına ile araçta bulunan Alaattin Oya (45) ve Kenan Demir (54) yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Demir, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Minibüs sürücüsünün de sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:21
  1. Mehmet Şah Fırtına
  2. Aksaray-Konya kara yolu
  3. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  4. trafik kazası

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