Aksaray’da etkili olan kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Bu sebeple öğrenciler Aksaray Valiliğinin açıklamasına gözlerini çevirdi. Peki, Aksaray Valiliği açıklama yaptı mı?

Aksaray hangi ilçelerde okullar tatil! 10 Şubat Aksaray Valiliği açıklama okullar tatil mi?

Aksaray’ın Eskil ve Sultanhanı ilçelerinde yoğun kar yağışı sebebiyle 9 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildi. Aksaray’da 10 Şubat Perşembe günü de kar yağışı bekleniyor. Bu sebeple okulların tatil edilip edilmediği araştırılıyor. Ancak şimdiye kadar Aksaray’da okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin bir açıklama gelmedi.