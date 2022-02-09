Aksaray hangi ilçelerde okullar tatil! 10 Şubat Aksaray Valiliği açıklama okullar tatil mi?
Aksaray okulların tatil olduğu ilçeler! Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu sebeple pek çok kişi yarın yani 10 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Aksaray’da okullar tatil edildi mi?
Aksaray’da etkili olan kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Bu sebeple öğrenciler Aksaray Valiliğinin açıklamasına gözlerini çevirdi. Peki, Aksaray Valiliği açıklama yaptı mı?
Aksaray hangi ilçelerde okullar tatil! 10 Şubat Aksaray Valiliği açıklama okullar tatil mi?
Aksaray’ın Eskil ve Sultanhanı ilçelerinde yoğun kar yağışı sebebiyle 9 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildi. Aksaray’da 10 Şubat Perşembe günü de kar yağışı bekleniyor. Bu sebeple okulların tatil edilip edilmediği araştırılıyor. Ancak şimdiye kadar Aksaray’da okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin bir açıklama gelmedi.