0553 313 94 23

Aksaray bayram namazı vakti 2019 | Aksaray'da Ramazan bayramı namazı kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 il il namaz vakitleri. Diyanet Aksaray Ramazan Bayramı 2019 namaz saatini belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dini günler takvimi ile birlikte Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Bu sene Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 pazartesi günü başladı. Ramazan Bayramı ise 4 Haziran 2019 tarihinde olacak. Bayram namazı salı günü kılınacak. 2019 yılında Ramazan bayramı arefe günü olan pazartesinin de katılması ile 9 güne çıkacak. Bu sene Kurban Bayramı ise 11 Ağustos pazar günü bayram namazının kılınması ile birlikte başlıyor. Kurban bayramının çarşamba günü bitecek. Perşembe ve cuma günü resmi tatil ilan edilirse Kurban Bayramı da 9 gün tatil imkanı verecek. Ramazan ayını ibadetle geçiren müminler için Ramazan bayramı namazı da çok önemli. Şimdiden vatandaşlar il il ramazan bayramı namazı saatlerini sorguluyor. Peki Aksaray'da bayram namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet'e göre il il namaz vakitleri ve bayram namazı saati...

27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:22
Aksaray bayram namazı vakti 2019 | Aksaray'da Ramazan bayramı namazı kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 il il namaz vakitleri. Diyanet Aksaray Ramazan Bayramı 2019 namaz saatini belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dini günler takvimi ile birlikte Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Bu sene Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 pazartesi günü başladı. Ramazan Bayramı ise 4 Haziran 2019 tarihinde olacak. Bayram namazı salı günü kılınacak. 2019 yılında Ramazan bayramı arefe günü olan pazartesinin de katılması ile 9 güne çıkacak. Bu sene Kurban Bayramı ise 11 Ağustos pazar günü bayram namazının kılınması ile birlikte başlıyor. Kurban bayramının çarşamba günü bitecek. Perşembe ve cuma günü resmi tatil ilan edilirse Kurban Bayramı da 9 gün tatil imkanı verecek. Ramazan ayını ibadetle geçiren müminler için Ramazan bayramı namazı da çok önemli. Şimdiden vatandaşlar il il ramazan bayramı namazı saatlerini sorguluyor. Peki Aksaray'da bayram namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet'e göre il il namaz vakitleri ve bayram namazı saati...

Aksaray'da bayram namazı kaçta kılınacak?

Aksaray'da bayram namazı 4 Haziran 2019 tarihinde saat 05.59'da kılınacak.

2019 Aksaray Ramazan namaz vakitleri

Diyanet namaz vakitleri için tıklayınız

Bayram namazının hükmü nedir?

Bayram namazı farz değil vaciptir. Cemaatle birlikte kılınan bayram namazında ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Bayram Namazı 2 rekat olarak kılınır. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci ve ikinci rekatlarından fazladan toplamda altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

Bayram namazı nasıl kılınır?

1.Rekat

Niyet (Niyet edilerek imama uyulur).

1. Tekbiri alırız. Subhaneke

2. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.

3. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.

4. Tekbiri alırız. Elleri bağlarız İmamın Fatiha okumasını dinleriz. İmamın Kur'an'dan bir sure okumasını dinleriz.

Rüku

Secde

Ara oturuş

Secde

2.Rekat

Besmele İmamın Fatiha okumasını dinleriz. İmamın Bir sure okumasını dinleriz.

1. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.

2. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.

3. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız. Ellerimizi kaldırmadan

4. Tekbiri alarak rükuya gideriz

Secde

Ara oturuş

Secde 

Tahiyyat

Allahumme salli,

Allahumme barik

Rabbena Duaları

Selam

Kadir gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi bu yıl 31 Mayıs 2019 gününü 1 Haziran’a bağlayan gece idrak edilecek.

Kadir gecesinin önemi nedir?

Müslüman alemini yakından ilgilendiren Kadir Gecesi ne olmuştur? Kadir Gecesi bilindiği gibi Kur'an’ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gecedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e Hira dağında Kur'an’ı Kerim’in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;

“Kim Kadir Gecesi’nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.”

“Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır.”

Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

“Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:22
  1. Aksaray
  2. aksaray bayram namazı saati 2019
  3. aksaray namaz vakitleri
  4. aksaray bayram namazı 2019
  5. aksaray ramazan bayramı namazı
  6. bayram günü sünnetleri
  7. bayram namazı nasıl kılınır
  8. kadir gecesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    57. Alay Gelibolu Senfonisi Moskova'da
    1. 57. Alay Gelibolu Senfonisi Moskova'da
    2. Yüksekvo’da yüklü miktarda uyuşturucu..
    3. Şehit ve Gazi Aileleri, İçişleri..
    4. Otomobilin çarptığı çocuk öldü
    5. Madagaskar'da genel seçim
    6. İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
    7. Akif Çamlı dualarla uğurlandı
    8. Adana'da araç yangını
    9. Odun yüklü kamyon devrildi, sıkışan..
    10. Kıyafetler Ecrin’e ait
    11. TBMM Başkanı Şentop: “1960 ile..
    12. Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler..
    13. Maden ocağında iftar
    14. Bakan Akar’dan yeni askerlik sistemi..
    15. Bartın bayram namazı vakti 2019 |..
    16. "145 ülkede milletimizin adını ve..
    17. Katar elektrik konusunda Gazze'ye..
    18. FETÖ şüphelisi 40 askerden 17’si..
    19. Şırnak bayram namazı vakti 2019 |..
    20. Mustafa Cengiz: “23, 24, 25...
    21. Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden..
    22. Milli cimnastikçiler Türkiye'ye döndü
    23. Batman bayram namazı vakti 2019 |..
    24. 40'lı yaşlardan itibaren yaşlanmayı..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı..
    26. Kırıkkale bayram namazı vakti 2019 |..
    27. Enerji Bakanı Dönmez, Bilecik..
    28. Gökyüzü özel uçurtmalarla renklendi
    29. Sultangazi Belediye Başkanı Dursun..
    30. Mustafa Cengiz, iftarda basın..
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    Bülent Arınç sahalara geri dönüyor! Yeni görevini Manisa'da duyurdu
    Bülent Arınç sahalara geri dönüyor! Yeni görevini Manisa'da duyurdu
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'