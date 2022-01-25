Aksaray-Ankara kara yolu ulaşıma kapatıldı!

Tüm yurtta olduğu gibi Aksaray’da da 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi trafiği olumsuz etkilerken, özellikle karayollarında aksamalara neden oldu. Kent genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Aksaray-Ankara karayolu trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri yollarda geniş güvenlik önlemleri alırken, özellikle TIR ve kamyon gibi ağır tonajlı araçlar yol kenarlarında ve tesislerde depolandı. Otomobiller üzerinde de çalışmalar yapan polis ekipleri kış şartlarına uygun olan ve Aksaray sınırları içerisindeki köy ve beldelere gidecek araçlar haricinde hiçbir aracın geçişine izin vermedi. TIR ve otomobil şoförleri durdurularak uyarıldı. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri zaman zaman kazalar atlattı. Hızlı gelen araçlar kazaya davetiye çıkarırken, polisin yaptığı çalışmalarla birçok kazanın da önüne geçilmiş oldu. Kent genelinde kar yağışı halen devam ederken yollardaki güvenlik önlemleri de sürdürülüyor. Onlarca TIR ve kamyon tesis ve yol kenarlarında bekletilmeye devam ediliyor.

Antalya-Konya karayolu

Akseki’nin Güçlüköy mahallesinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Akseki merkezde kar kalınlığı 50 santim olurken bölgede kalınlığı yer yer 50-100 santimetreye ulaştı. Alacabel'de kar ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi. Bölgede denetimlerini aralıksız sürdüren Akseki Bölge Trafik ekipleri tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Manavgat’ın Hacıobası mevkiinde bulunan kontrol noktasından itibaren TIR'ların Akseki yönüne salınmadığı bildirildi. Akseki ilçe jandarma komutanlığına bağlı Taşlıca Jandarma Komutanlığı ekipleri Akseki’nin Murtiçi mevkisinden itibaren zincirsiz araçların geçişine izin vermiyordu. Kara yolları Antalya ve Alacabel ekipleri ise çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. 1825 metre rakımlı Alacabel’de tipi nedeniyle ekipler çalışmasında güçlük çekiyor.

Diğer yandan Akseki merkezde kar kalınlığı 50 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde bulunan kırsal mahallelerde ise 50-70 santimi bulduğu bildirilirken, bir çok mahalle yolunun halen kapalı olduğu, Belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Karayolları'ndan güncel yol durumuyla ilgili açıklama

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul’a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırılmıştır. Kuzey Marmara ve Tem Otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır. TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Ankara istikameti yağış ve yol durumuna göre tır trafiğine kontrollü olarak verilmektedir. Muğla-Kale Yolu ulaşıma açılmıştır. Keçiborlu-Uluborlu Yolu ulaşıma açılmıştır. Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine kapatılmıştır. Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kulu-Şereflikoçhisar-Aksaray Yolu ulaşıma kapatılmıştır” denildi.