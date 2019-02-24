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Aksa'nın kapısını açan Şeyh Selheb'e gözaltı!

Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ve Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat, siyonist İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

24 Şubat 2019 Pazar 11:11
Aksa'nın kapısını açan Şeyh Selheb'e gözaltı!

İsrail polisi, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat'ı gözaltına aldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin Şeyh Selheb'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Beyt Hanina bölgesindeki evine, Şeyh Bukeyrat'ı da Sur-Bahir bölgesindeki evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığını söyledi.

2003'ten bu yana kapalı

Mescid-i Aksa'daki son gerginlik, İsrail güçlerinin geçen hafta pazar günü 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesiyle patlak vermişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi salı akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları da gözaltına alınmıştı.

Filistinliler, cuma günü 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın içinde cuma namazı kılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in onayı olmadan Rahmet Kapısı'nın Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açıldığı ve yüzlerce Filistinlinin cuma namazını burada eda ettiği belirtilmişti.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:11
  1. Şeyh Abdülazim Selheb
  2. Mescid-i Aksa
  3. İsrail

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